«Клипперс» организовали для своих баскетболистов групповые онлайн-тренировки

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс рассказал, что для поддержания тонуса во время пандемии коронавируса в клубе организовали для своих баскетболистов тренировки в режиме видеоконференции.



По его словам, это позволяет имитировать командную работу, так как к таким занятиям подключаются одновременно до 10 игроков.Тренировки проходят под руководством персонала клуба на специальном оборудовании, которое разработано для каждого члена «Клипперс» индивидуально.

«Парни веселятся. Бросают вызов друг другу. Во время этих занятий много трештока. Когда мы преодолеем эту ситуации, уверен, они расскажут вам множество забавных историй. Если сезон возобновится, ребята должны быть здоровыми и находиться в хорошей форме. Вовремя набрать ритм — это ключ к успеху, ведь этот плей-офф может стать лучшим за всю историю», — приводит слова Риверса AP News.