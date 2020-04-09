Мужской чемпионат Европы по баскетболу перенесён с 2021 на 2022 год

Чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин был перенесён с 2021 на 2022 год из-за переноса Олимпийских игр—2020 в Токио. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола.
Сообщается, что турнир пройдёт с 1 по 18 сентября 2022 года. В эти же дни состоится Кубок Америки, ранее запланированный на 2021 год.
Олимпийская квалификация у мужчин состоится с 22 июня по 4 июля 2021 года, а отборочные матчи чемпионата мира, намеченные на сентябрь 2022 года, состоятся в августе.
Женское первенство Европы по баскетболу состоится в 2021 году и пройдёт с 17 по 27 июня, на этот же период намечен Кубок Америки.
Причиной переноса всех соревнований стала пандемия коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тыс. человек.
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