Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Мужской чемпионат Европы по баскетболу перенесён с 2021 на 2022 год

Мужской чемпионат Европы по баскетболу перенесён с 2021 на 2022 год
Баскетбол / Сборная России 0

Чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин был перенесён с 2021 на 2022 год из-за переноса Олимпийских игр—2020 в Токио. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола.

Сообщается, что турнир пройдёт с 1 по 18 сентября 2022 года. В эти же дни состоится Кубок Америки, ранее запланированный на 2021 год.

Олимпийская квалификация у мужчин состоится с 22 июня по 4 июля 2021 года, а отборочные матчи чемпионата мира, намеченные на сентябрь 2022 года, состоятся в августе.

Женское первенство Европы по баскетболу состоится в 2021 году и пройдёт с 17 по 27 июня, на этот же период намечен Кубок Америки.

Причиной переноса всех соревнований стала пандемия коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тыс. человек.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020