Испанские баскетболисты выставили на аукцион свои золотые медали чемпионатов мира и Европы
Форвард мужской сборной Испании по баскетболу Хавьер Бейран и защитник женской национальной команды Марта Саргай выставили на аукцион свои золотые медали с чемпионатов мира и Европы, сообщает официальный сайт ФИБА. Вырученные деньги будут отправлены испанскому Красному Кресту для поддержки в условиях пандемии коронавируса.
Бейран является чемпионом мира 2019 года со сборной Испании, а Марта Саргай в том же году стала чемпионкой Европы.
«Вы встречаетесь с людьми, работниками медицины, которые делают всё, чтобы мы были в безопасности. Единственное, что мы можем сделать для них, — помочь им в соцсетях и сделать пожертвования в благотворительные организации, чтобы помочь всем социально незащищённым людям», — подчеркнул Бейран.
Читайте также
- 9 апреля 2020
-
20:49
-
19:31
-
18:19
-
17:14
-
16:50
-
16:43
-
15:33
-
12:23
-
11:06
-
10:48
-
09:14
-
06:52
-
02:58
-
00:26
-
00:19
- 8 апреля 2020
-
22:34
-
21:52
-
20:22
-
19:40
-
18:22
-
16:40
-
16:02
-
15:46
-
14:40
-
13:17
-
11:01
-
10:46
-
09:18
-
04:49
-
03:18
-
00:57
- 7 апреля 2020
-
23:52
-
23:00
-
21:49
-
20:55
Партнерский контент