Испанские баскетболисты выставили на аукцион свои золотые медали чемпионатов мира и Европы

Форвард мужской сборной Испании по баскетболу Хавьер Бейран и защитник женской национальной команды Марта Саргай выставили на аукцион свои золотые медали с чемпионатов мира и Европы, сообщает официальный сайт ФИБА. Вырученные деньги будут отправлены испанскому Красному Кресту для поддержки в условиях пандемии коронавируса.



Бейран является чемпионом мира 2019 года со сборной Испании, а Марта Саргай в том же году стала чемпионкой Европы.



«Вы встречаетесь с людьми, работниками медицины, которые делают всё, чтобы мы были в безопасности. Единственное, что мы можем сделать для них, — помочь им в соцсетях и сделать пожертвования в благотворительные организации, чтобы помочь всем социально незащищённым людям», — подчеркнул Бейран.