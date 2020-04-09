Игроки «Зенита» подарили ветеранам баскетбола продуктовые наборы

Баскетболисты санкт-петербургского «Зенита» подключились к волонтёрскому движению помощи людям, сообщает «Спорт день за днём».
В эти дни добровольческие акции проходят по всему миру. Люди самооорганизуются и развозят продуктовые наборы пожилым гражданам, которым строго предписано не покидать квартиры, а иногда оказывают и более существенную помощь.
Баскетболисты «Зенита» собрали подарочные наборы для ветеранов петербургского баскетбола и членов их семей.
Игроки, сотрудники академии, офиса клуба и генеральный директор навестили квартиры ветеранов и обеспечили бесконтактную доставку. Сообщается, что гости были вынуждены отказаться от угощения чаем.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тыс. человек.
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