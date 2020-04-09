Антонов не захотел отвечать на вопрос, достойны ли «Химки» титула Единой лиги ВТБ

Форвард ЦСКА Семён Антонов избежал прямого ответа на вопрос, справедливо ли будет присудить титул чемпиона Единой лиги ВТБ «Химкам», которые на момент приостановки регулярного чемпионата лидировали в турнирной таблице.

«Не хотелось бы мусолить эту тему. Ведь, если скажу, это несправедливо, все сразу подумают, мол, конечно, Антонов — игрок ЦСКА, выступал бы за „Химки“, наверняка говорил бы, мы сыграли столько матчей, одержали столько побед и достойны чемпионства. Никто не спорит, „Химки“ мощно провели первую половину сезона. Но у каждого своя правда.

Почитал разные версии, как поступить, и вижу, что идёт как будто перекладывание ответственности. Кто-то ссылается на пример других стран, где закончили по текущим результатам регулярки. Но, с моей точки зрения, неправильно говорить, что в Литве сделали так, почему бы и нам не сделать так же. Есть ведь Турция и Испания, где чемпионаты пока только приостановлены. Вряд ли условные «Валенсия» или «Барселона» захотят просто так отдать чемпионство «Реалу». В Хорватии вообще никого не признали чемпионом. Правда, от них в Евролиге никто не играет.

А российским клубам классификация нужна, чтобы определиться с теми же путёвками в еврокубки. Под это ведь закладывается определённый бюджет. В общем, руководство должно принять решение, которым все довольны не будут", — приводит слова баскетболиста «Российская газета».