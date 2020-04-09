Бойлен опасается, что лишится должности главного тренера «Чикаго Буллз»

Главный тренер «Чикаго Буллз» Джим Бойлен опасается, что может потерять работу после назначения на пост вице-президента клуба по баскетбольным операциям Артураса Карнишоваса, сообщает Chicago Sun Times со ссылкой на источники.
Литовский специалист получит полную свободу действий и если примет решение изменить вектор направления команды, Бойлен, вероятнее всего, лишится поста.
Джим Бойлен работает на посту главного тренера команды из Иллинойса с минувшего сезона. В регулярном чемпионате-2018/19 он провёл с командой 58 матчей, добыв лишь 17 побед. На момент приостановки нынешнего сезона «Буллз» также находятся вне зоны плей-офф, занимая одиннадцатое место в Восточной конференции.
Добавим, что Бойлен трижды становился чемпионом НБА в качестве ассистента тренеров (дважды в «Хьюстон Рокетс» и один раз в «Сан-Антонио Спёрс»).
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