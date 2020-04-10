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Книга Брайанта возглавит список лучших бестселлеров New York Times

Книга Брайанта возглавит список лучших бестселлеров New York Times
Баскетбол / НБА 0

Книга легендарного Коби Брайанта в скором времени возглавит список лучших бестселлеров New York Times, сообщает Associated Press.

Брайант написал книгу в соавторстве с Уэсли Кингом. Оригинальное название повествования «The Wizenard Series: Season One». Оно совмещает в себе элементы фэнтези, связанного с волшебством Гарри Поттера и баскетбола. Книга уже занимает первое место по продажам среди детских книг на популярном сервисе Amazon.

Напомним, после завершения карьеры баскетболиста Брайант посвящал себя всевозможным проектам, он являлся обладателем премии «Оскар» за лучший короткометражный мультипликационный фильм «Дорогой баскетбол».

Напомним, 26 января 2020 года Брайант погиб в результате крушения вертолёта. Вместе с ним на борту была его дочь и ещё семь человек. Выживших в катастрофе не было.

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