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«Ролик, который заряжает позитивом». Группа поддержки БК «Самара» записала видео репетиции

«Ролик, который заряжает позитивом». Группа поддержки БК «Самара» записала видео репетиции
Баскетбол 0

Группа поддержки баскетбольного клуба «Самара» показала, как проводит репетиции во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.

«Признайтесь, вы ведь соскучились не только по баскетболу, но и по нашей группе поддержки! А девчонки даже в условиях самоизоляции находят возможность репетировать. Видеодоказательства прилагаются! Ролик, который заряжает позитивом», – говорится в сообщении пресс-службы «Самары».

Видео доступно на «Чемпионате».

Баскетбольный сезон в России был досрочно остановлен из-за пандемии коронавируса. В этом году самарские спортсмены стали обладателями Кубка России. Годом ранее клуб стал победителем Суперлиги.

Ранее президент «Самары» Камо Погосян сообщил, что клуб готовит заявку на вступление в Единую лигу ВТБ.

«Самара» хочет подать заявку на вступление в Единую лигу ВТБ
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