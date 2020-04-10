«Ролик, который заряжает позитивом». Группа поддержки БК «Самара» записала видео репетиции
Группа поддержки баскетбольного клуба «Самара» показала, как проводит репетиции во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.
«Признайтесь, вы ведь соскучились не только по баскетболу, но и по нашей группе поддержки! А девчонки даже в условиях самоизоляции находят возможность репетировать. Видеодоказательства прилагаются! Ролик, который заряжает позитивом», – говорится в сообщении пресс-службы «Самары».
Видео доступно на «Чемпионате».
Баскетбольный сезон в России был досрочно остановлен из-за пандемии коронавируса. В этом году самарские спортсмены стали обладателями Кубка России. Годом ранее клуб стал победителем Суперлиги.
Ранее президент «Самары» Камо Погосян сообщил, что клуб готовит заявку на вступление в Единую лигу ВТБ.
«Самара» хочет подать заявку на вступление в Единую лигу ВТБ
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