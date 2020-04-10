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Игрок «Днепра» — о пожарах н Украине: быдло какое-то живёт у нас в стране, тупые колхозаны

Игрок «Днепра» — о пожарах н Украине: быдло какое-то живёт у нас в стране, тупые колхозаны
Баскетбол 0

Баскетболист «Днепра» Станислав Тимофеенко отреагировал на ситуацию с пожарами на Украине. Он опубликовал эмоциональный пост, посвящённый этой проблеме.

«Просто быдло какое-то живёт у нас в стране, тупые колхозаны, которые палят у себя всякое дерьмо и думают, что ночью всё само по себе погаснет. А их дети или внуки ходят и палят камыши, и потом происходят сумасшедшие пожары в лесах и т. д. И от этого страдает наша красивая природа, животные со своими детками, которые там живут.

Пока за такое не будут наказывать серьёзно, мы будем далеки от Европы и от людей, которых будут уважать за границей. Сколько бы ни говорили по ящику, что мы уже очень близко к европейской жизни, увы, это не так, и это проявляется во всём», – написал Тимофеенко на своей странице в «Фейсбуке».

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