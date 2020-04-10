Экс-наставник сборной России Василий Карасёв станет одним из тренеров в женском «Динамо»

Бывший наставник баскетбольного «Зенита» и сборной России Василий Карасёв станет ассистентом главного тренера одного из грандов российского женского баскетбола — курского «Динамо». Об этом сообщил агент 48-летнего специалиста Станислав Рыжов.



«В европейском баскетболе сейчас такая ситуация, что практически все клубы, за исключением тех, кто столкнётся с большими финансовыми проблемами, сохранят своих тренеров на следующий сезон. Поэтому Василий Николаевич принял решение ответить согласием на предложение курского «Динамо», чтобы не терять форму. Он будет ассистентом главного тренера. У него есть опция выхода из контракта в мужской баскетбол», — приводят слова Рыжкова «Известия».



Новым тренером курского клуба будет назначена прославленная российская баскетболистка Элен Шакирова. Именно ей и будет помогать Карасёв.



Последним местом работы Карасёва был «Зенит», который он тренировал с момента основания команды. Три года подряд специалист выводил сине-бело-голубых в полуфинал Единой лиги ВТБ. Карасёв был уволен со своего поста в конце декабря 2018 года. С тех пор тренер, возглавлявший сборную России на Евробаскете-2013, находился в поисках работы.