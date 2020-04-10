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Серия А договорилась с клубами о сокращении зарплат

Серия А договорилась с клубами о сокращении зарплат
Баскетбол 0

Руководство Серии А достигло договорённости с ассоциациями игроков и тренеров о сокращении заработной платы, сообщает Sportando.

Сообщается, что стороны договорились о снижении заработных плат на 20%, если сумма по контракту свыше € 50 тыс. Если сумма контракта от € 30 тыс. до € 50 тыс., то сокращение зарплаты составит 7,5%. Остальным зарплаты не будут урезаны.

Кроме того клубы могут сами определять размер сокращения зарплат игрокам и тренерам.

Напомним, 7 апреля стало известно, что чемпионат Италии по баскетболу сезона-2019/2020 досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тыс. человек.

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