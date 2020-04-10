НБА и профсоюз игроков договорились о продлении моратория на контракты

Национальная баскетбольная ассоциация и профсоюз игроков НБА смогли достичь договоренности о продлении в период приостановки регулярного чемпионата моратория на сделки между клубами по обменам игроков, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.



Договор включает в себя запрет на обмены, подписания контрактов со свободными агентами, подписания краткосрочных контрактов, отчисления, активации опций команд и игроков.



Напомним, 12 марта в НБА из-за риска распространения коронавируса приняли решение приостановить регулярный чемпионат. У центрового «Юты Джаз» Руди Гобера и его напарника Донована Митчелла уже было диагностировано опасное заболевание.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. Излечилось более 339 тыс. человек.