Команды НБА хотят отложить драфт как минимум до августа

Команды Национальной баскетбольной ассоциации хотят уговорить руководство лиги перенести из-за приостановки регулярного чемпионата церемонию драфта новичков 2020 года на более поздний срок, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски.



Клубы хотят отложить драфт НБА как минимум до 1 августа.



Напомним, 12 марта в НБА из-за риска распространения коронавируса приняли решение приостановить регулярный чемпионат. У центрового «Юты Джаз» Руди Гобера и его напарника Донована Митчелла уже было диагностировано опасное заболевание.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. Излечилось более 339 тыс. человек.