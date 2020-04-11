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Команды НБА хотят отложить драфт как минимум до августа

Команды НБА хотят отложить драфт как минимум до августа
Баскетбол / НБА 0

Команды Национальной баскетбольной ассоциации хотят уговорить руководство лиги перенести из-за приостановки регулярного чемпионата церемонию драфта новичков 2020 года на более поздний срок, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски.

Клубы хотят отложить драфт НБА как минимум до 1 августа.

Напомним, 12 марта в НБА из-за риска распространения коронавируса приняли решение приостановить регулярный чемпионат. У центрового «Юты Джаз» Руди Гобера и его напарника Донована Митчелла уже было диагностировано опасное заболевание.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. Излечилось более 339 тыс. человек.

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