Фимич: когда Швед уехал в НБА, то, что он не был задрафтован, стало плюсом

Баскетбольный агент Обрад Фимич выразил мнение, что не каждому талантливому игроку из Европы стоит пробовать свои силы на драфте НБА.



«Порой для талантливого игрока, который каждый год добивается существенного прогресса, лучше быть не выбранным на драфте, а продолжать развиваться в Европе. Например, когда Швед получил приглашение уехать в НБА, то, что он не был задрафтован, стало плюсом. Так бы он получил контракт новичка на 1,5 млн долларов в год, а мы подписали соглашение на 3 млн. Так что если речь идет о баскетболисте экстра-класса, то он с высокой долей вероятности окажется в лучшей лиге мира. Скауты и генеральные менеджеры 30 клубов такого не пропустят», — приводят слова Обрада Фимича «Известия».



Напомним, ранее стало известно, что команды НБА планируют сделать запрос руководству лиги о переносе драфта НБА 2020 года на август.