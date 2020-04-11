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Яннис Адетокунбо: в первую очередь мы должны быть готовы

Яннис Адетокунбо: в первую очередь мы должны быть готовы
Баскетбол / НБА 0

Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации Яннис Адетокунбо поделился мыслями о возможном возобновлении сезона.

«В первую очередь мы должны быть готовы. Нужно делать всё, чтобы оставаться в форме, ведь никто не знает, что будет дальше. Думаю, НБА и Адам Сильвер делают большую работу и в итоге придумают хороший план, который обеспечит нам готовность каждого игрока. Это будет очень важно, потому что, когда возобновиться сезон и большинство игроков окажутся к этому не готовыми, будет много травм. НБА разработает отличный план, чтобы обеспечить готовность к возобновлению сезона каждого игрока и команды», — приводит слова Янниса Адетокунбо Eurohoops.

Напомним, 12 марта в НБА из-за риска распространения коронавируса приняли решение приостановить регулярный чемпионат. У центрового «Юты Джаз» Руди Гобера и его напарника Донована Митчелла уже было диагностировано опасное заболевание.

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