Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Арсенал» опроверг информацию об исключении из чемпионата России

«Арсенал» опроверг информацию об исключении из чемпионата России
Баскетбол 0

Представители тульского «Арсенала» опровергли информацию об исключении из числа участников чемпионата России следующего сезона.

«БК «Арсенал» не исключен из чемпионата России по баскетболу. Иск БК «Арсенал» по отношению к РФБ отклонён. Сезон 19-20 года был завершён ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире. В следующем сезоне команда будет выступать в Чемпионате России в Суперлиге 2 в обычном режиме, без применения каких-либо санкций», — цитирует представителя клуба «Московский Комсомолец».

Напомним, ранее стало известно о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил решение Российской федерации баскетбола об исключении тульского «Арсенала» из числа участников чемпионата России. Об этом сообщал официальный сайт РФБ.

Поводом столь суровых санкций в отношении «Арсенала» стал инцидент, произошедший 7 декабря 2019 года в матче регулярного чемпионата Второго дивизиона мужской Суперлиги со ставропольским «Динамо» по подозрению в договорном матче.

CAS подтвердил, что «Арсенал» сыграл договорной матч. Дойдёт ли дело до полиции?
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию туляков. Следующий ход за РФБ и, вероятно, полицией.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020