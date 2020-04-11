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Экс-тренер УНИКСа Тринкьери: Милан — вымерший город. Люди глупые и безответственные

Экс-тренер УНИКСа Тринкьери: Милан — вымерший город. Люди глупые и безответственные
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Партизана», бывший наставник казанского УНИКСа Андреа Тринкьери поделился мнением о пандемии коронавиурса в Италии.

«Милан — вымерший город. Можно прийти в супермаркет и прождать там два или три часа. Сейчас появились специальные приложения, которые отслеживают перемещение людей. Поскольку неделю назад я приехал из Сербии, обязан находиться на карантине, так что вообще не могу выходить на улицу.

Стараюсь не смотреть статистику. Если буду за ней следить, у меня начнётся депрессия. Это пройдёт. Пандемия — своего рода послание. Даже сейчас вижу, как люди себя ведут. Они глупые, безответственные. В Италии, Сербии, США — везде люди одинаковые», — цитирует Андреа Транкьери Eurohoops.

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