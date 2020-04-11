Арена «Орландо» станет складом для медицинского оборудования

Арена клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» станет складом для медицинского оборудования и расходных материалов, которые будут использоваться при лечении заболевших коронавирусом.
«В ходе общения с Advent Health и городом Орландо мы заметили необходимость в месте размещения медицинского оборудования. Для нас огромная честь сотрудничать с городом и оказывать помощь в эксплуатации арены, чтобы удовлетворить потребности нашего общества», — цитирует генерального директора «Орландо» Алекса Мартинса официальный сайт команды.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,7 млн человек в мире. Число погибших превысило 100 тысяч. Ранее из-за коронавируса были приостановлены все ведущие турниры.
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