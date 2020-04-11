Жена Леброна Джеймса подстригла ему бороду

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал видеозапись, как его жена, Саванна Джеймс, стригла ему бороду. Леброн не стриг бороду с тех пор, как оказался на самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Чемпионат НБА прервался 11 марта после того, как форвард «Юты Джаз» Руди Гобер прошёл положительный тест на COVID-19. С тех пор почти все спортивные мероприятия по всему миру приостановлены из-за пандемии.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,7 млн человек в мире. Число погибших превысило 100 тысяч. Из-за коронавируса были приостановлены все ведущие турниры.