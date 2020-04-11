Милутинов будет получать в ЦСКА € 3 млн в год
Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов договорился о подписании контракта с ЦСКА, сообщает Sportando. По информации источников, баскетболист будет выступать в составе «армейцев» три года. Зарплата серба составит € 3 млн в год.
На Милутинова претендовала также «Барселона», но каталонцы предложили Николе контракт на 3 года и общую сумму в размере € 7 млн.
Ранее сообщалось, что Никола Милутинов в ЦСКА, вероятнее всего, заменит Косту Куфоса. Американец греческого происхождения не сумел вписаться в коллектив и дебютный сезон в Европе проводит не лучшим образом.
Никола Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в матче.
Милутинов может заменить в ЦСКА Куфоса
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