Милутинов будет получать в ЦСКА € 3 млн в год

Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов договорился о подписании контракта с ЦСКА, сообщает Sportando. По информации источников, баскетболист будет выступать в составе «армейцев» три года. Зарплата серба составит € 3 млн в год.

На Милутинова претендовала также «Барселона», но каталонцы предложили Николе контракт на 3 года и общую сумму в размере € 7 млн.

Ранее сообщалось, что Никола Милутинов в ЦСКА, вероятнее всего, заменит Косту Куфоса. Американец греческого происхождения не сумел вписаться в коллектив и дебютный сезон в Европе проводит не лучшим образом.

Никола Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в матче.