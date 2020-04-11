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Родители 17-летнего российского баскетболиста заплатят штраф за игру сына на спортплощадке

Родители 17-летнего российского баскетболиста заплатят штраф за игру сына на спортплощадке
Баскетбол 0

Родители 17-летнего баскетболиста из Пушкина заплатят штраф за игру сына на спортплощадке, сообщает портал «Невские новости».

17-летний парень нарушил режим карантина, вышел на огороженную спортивную площадку и стал играть в баскетбол. Там его заметили представители правоохранительных органов. Теперь родителям молодого человека придётся заплатить 15 тыс. рублей штрафа.

Напомним, режим карантина введён в связи с пандемией коронавируса. В России на сегодняшний день зарегистрировано около 12 тыс. случаев заражения коронавирусом, 106 из них стали смертельными.

Всего в мире задокументировано более 1,7 млн случаев инфицирования. От опасного заболевания скончались 107 520 человек. Лидером по количеству заболевших и умерших является США.

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