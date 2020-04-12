В «Кливленде» в следующем сезоне намерены бороться за место в плей-офф

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Джей Би Бикерстафф считает, что его подопечным будет по силу бороться за выход в плей-офф уже в следующем сезоне.

«Наша ответственность состоит в том, чтобы продолжать расти. Приоритетом нашего тренерского штаба является развитие игроков. Мы должны им помочь добраться туда, где хочет быть эта команда, мы хотим претендовать на место в плей-офф.

Именно на этом мы сфокусированы. Я доверяю менеджменту клуба. Они работают не покладая рук. Если вы посмотрите на результаты, предшествующие приостановке чемпионата, то поймёте, что нет никаких причин, по которым мы бы не могли претендовать на место в плей-офф в следующем чемпионате", — приводит слова Бикерстаффа Cleveland.com.



Отметим, что на момент приостановки регулярного чемпионата «Кливленд» занимал последнее место в Восточной конференции.