Защитник «Сан-Антонио» Белинелли раскритиковал поведение Гобера до заражения COVID-19

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» Марко Белинелли раскритиковал поведение французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера до заражения коронавирусом. За несколько дней до того, как стало известно, что тест француза положительный, он смеялся над всемирной паникой и демонстративно потрогал микрофоны на пресс-конференции.

«Это было ужасно. Я предпочитаю никак не комментировать такие вещи, чтобы никого не оскорбить и не показаться слишком серьёзным, но поведение Гобера было ужасным», — приводит слова Белинелли News 4 San Antonio.

О том, что Гобер инфицирован коронавирусом, стало известно за несколько минут до начала матча регулярного чемпионата между «Ютой» и «Оклахома-Сити Тандер». Эта встреча была отменена, позже был прерван весь розыгрыш турнира.