Девин Букер выиграл турнир по игре NBA 2K среди игроков НБА

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» Девин Букер стал победителем турнира по компьютерной игре NBA 2K, в которой участвовали игроки НБА, сообщается в «твиттере» лиги.

Турнир начался 3 апреля, помимо Букера в нём приняли участие ещё 15 баскетболистов: Эйтон, Кевин Дюрант, Деррик Джонс, Трей Янг, Харрисон Барнс, Хассан Уайтсайд, Патрик Беверли, Донован Митчелл, Руи Хатимура, Майкл Портер, Андре Драммонд, Демаркус Казинс, Зак Лавин, Монтрезл Харрелл и Домантас Сабонис.

Наградой за победу в турнире стала сумма в размере $ 100 тыс. Деньги Букер пожертвовал на борьбу с коронавирусом в США.

Регулярный чемпионат НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса после того, как болезнь обнаружили у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера.