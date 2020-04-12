Девин Букер выиграл турнир по игре NBA 2K среди игроков НБА

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» Девин Букер стал победителем турнира по компьютерной игре NBA 2K, в которой участвовали игроки НБА, сообщается в «твиттере» лиги.
Турнир начался 3 апреля, помимо Букера в нём приняли участие ещё 15 баскетболистов: Эйтон, Кевин Дюрант, Деррик Джонс, Трей Янг, Харрисон Барнс, Хассан Уайтсайд, Патрик Беверли, Донован Митчелл, Руи Хатимура, Майкл Портер, Андре Драммонд, Демаркус Казинс, Зак Лавин, Монтрезл Харрелл и Домантас Сабонис.
Наградой за победу в турнире стала сумма в размере $ 100 тыс. Деньги Букер пожертвовал на борьбу с коронавирусом в США.
Регулярный чемпионат НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса после того, как болезнь обнаружили у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера.
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