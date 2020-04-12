Шакил О'Нил предлагал одноклубнику $ 10 тыс. за то, чтобы он подрался с Коби Брайантом

Бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Райдер рассказал забавный случай, который произошёл с ним во время выступлений в составе калифорнийского клуба.

По его словам, центровой «Лейкерс» Шакил О'Нил предлагал ему $ 10 тыс., чтобы он устроил драку с Коби Брайантом.

«Когда перешёл в „Лейкерс“, ко мне подошёл О'Нил и предложил $ 10 тыс., чтобы я подрался с Брайантом. Подумал, он шутит. Но потом он повторил предложение и сказал, что смогу забрать $ 10 тыс. купюрами по одному доллару. Я подумал, эти ребята просто сумасшедшие, но не стал ничего делать. Меня выгнали бы из команды, если бы я пошёл на это. Это был только мой третий день в „Лейкерс“», — рассказал Райдер в интервью, размещённом на канале Showtime Basketball.