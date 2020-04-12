Саша Обрадович: многие европейцы могли бы тренировать команды НБА

Бывший главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович, возглавляющий «Монако», убеждён, что многие европейские специалисты могли бы тренировать в НБА.
«Здесь, в Европе каждая игра идёт по принципу выиграй или умри, мы придаём более важное значение каждому матчу с самого начала сезона. В США всё оценивается иначе, в апреле-мае там начинается совершенно иная игра.
Если кто-то хочет работать там, нужно ехать и уже не возвращаться. Нужно оставаться и принимать их видение. Убеждён, многие европейские специалисты могли бы возглавлять клубы НБА, но работа в США значит не только тренировочный процесс, но и понимание американской ментальности и психологии.
Что касается меня, я два года кряду работал в НБА в Летней лиге. Никогда нельзя знать наверняка, что ждёт нас в будущем, но пока я счастлив в Монако", — приводит слова Обрадовича Eurohoops.
- 12 апреля 2020
-
10:54
-
09:42
-
07:37
-
05:50
-
00:34
- 11 апреля 2020
-
23:50
-
22:59
-
21:31
-
20:51
-
19:33
-
18:23
-
17:42
-
17:36
-
15:47
-
14:49
-
12:59
-
11:49
-
10:04
-
09:30
-
07:22
-
00:39
-
00:00
- 10 апреля 2020
-
21:40
-
20:40
-
19:22
-
18:48
-
17:56
-
16:19
-
16:09
-
14:32
-
14:05
-
12:39
-
12:21
-
10:44
-
09:14