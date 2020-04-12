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Саша Обрадович: многие европейцы могли бы тренировать команды НБА

Саша Обрадович: многие европейцы могли бы тренировать команды НБА
Баскетбол / Евролига 0

Бывший главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович, возглавляющий «Монако», убеждён, что многие европейские специалисты могли бы тренировать в НБА.

«Здесь, в Европе каждая игра идёт по принципу выиграй или умри, мы придаём более важное значение каждому матчу с самого начала сезона. В США всё оценивается иначе, в апреле-мае там начинается совершенно иная игра.

Если кто-то хочет работать там, нужно ехать и уже не возвращаться. Нужно оставаться и принимать их видение. Убеждён, многие европейские специалисты могли бы возглавлять клубы НБА, но работа в США значит не только тренировочный процесс, но и понимание американской ментальности и психологии.

Что касается меня, я два года кряду работал в НБА в Летней лиге. Никогда нельзя знать наверняка, что ждёт нас в будущем, но пока я счастлив в Монако", — приводит слова Обрадовича Eurohoops.

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