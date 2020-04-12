Испанская лига ACB собрала на борьбу с пандемией коронавируса € 143 тыс.

Руководство испанской лиги ACB сумело собрать € 143 тыс евро на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт организации. Сбор средств стал возможен благодаря проведению собственного аукциона.

Сумма может увеличиться после продажи других товаров. На аукционе уже были проданы личные вещи многократного победителя теннисных турниров серии Большого Шлема, экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля, экс-капитана «Барселоны» Хуана Карлоса Наварро, легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта и других.

Напомним, Испания стала одной из самых пострадавших стран Европы от пандемии коронавируса. На сегодняшний день там зарегистрировано более 160 тыс. случаев заражения, более 16 тыс. из них стали смертельными.