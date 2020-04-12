Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Мессина сомневается, что сезон Евролиги возобновят

Мессина сомневается, что сезон Евролиги возобновят
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина сомневается, что сезон Евролиги будет возобновлён. По его словам, представить возвращение в команды игроков из США, а также еженедельные авиарейсы команд в полных составах практически невозможно.

«Мне кажется, возобновить сезон будет очень сложно. В Италии можно передвигаться на автобусе, если только вам не предстоит матч на Сардинии или где-нибудь в Бриндизи.

Но Евролига может возобновиться лишь через два-три месяца, да и то, если ситуация станет стабильной. Однако это невозможно планировать. Маловероятно, что 18 команд смогут летать по всей Европе. Сложно представить и то, что игроки из США сейчас вернутся в команды", — приводит слова Мессины Sportando.

.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020