Мессина сомневается, что сезон Евролиги возобновят
Главный тренер «Милана» Этторе Мессина сомневается, что сезон Евролиги будет возобновлён. По его словам, представить возвращение в команды игроков из США, а также еженедельные авиарейсы команд в полных составах практически невозможно.
«Мне кажется, возобновить сезон будет очень сложно. В Италии можно передвигаться на автобусе, если только вам не предстоит матч на Сардинии или где-нибудь в Бриндизи.
Но Евролига может возобновиться лишь через два-три месяца, да и то, если ситуация станет стабильной. Однако это невозможно планировать. Маловероятно, что 18 команд смогут летать по всей Европе. Сложно представить и то, что игроки из США сейчас вернутся в команды", — приводит слова Мессины Sportando.
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