Владелец «Хьюстона» сообщил, что уволил 45 тысяч человек ради их же блага

Владелец «Хьюстон Рокетс» Тильман Фертитта признался, что уволил 45 тысяч человек за время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его словам, он сделал это ради их же блага.



«Я пережил кризисы 1987, 2000 и 2008 годов. Сокращая людей, ты делаешь им одолжение, потому что сначала они получат пособие по сокращению, а затем становятся первыми в очереди из безработных. Я научился этому трюку много лет назад. Экономическая ситуация не оставила мне выбора. Нам всем приходится сокращать персонал в течение года. Но тут приходится закрывать целый бизнес. У тебя есть парки развлечений, рестораны, баскетбольный клуб, казино, и все они в итоге закрыты. Фантастика.



Людям трудно понять, что мы оплачиваем вчерашние счета сегодняшними средствами. И если нас закрыли хотя бы на двое суток, я по-прежнему должен выплачивать зарплаты и пособия по сокращению, в моём случае — это $ 100 млн. Мои общие расходы на зарплату работников — $ 1,5 млрд», — приводит слова Фертитты Daily Nail.