Вадеева учится играть на фортепьяно на карантине

Капитан сборной России по баскетболу и игрок УГМК Мария Вадеева рассказала, как она проводит время в условиях карантин.



«Я провожу карантин на даче со своими близкими. Утро всегда начинаю с зарядки — провожу её в прямом эфире в „Инстаграме“. У меня всегда была мечта научиться играть на фортепьяно, у нас есть дома синтезатор, и я решила: почему бы не учиться играть сейчас? Мой дедушка учился в музыкальной школе и учит меня играть на синтезаторе. Также читаю книжки, смотрю фильмы и сериалы, а ещё дополнительно занимаюсь английским.



Я не скучаю, потому что нахожусь со своей семьёй. Конечно, хочется встретиться с кем-нибудь из друзей, но, к сожалению, нельзя, поэтому общаюсь с ними с помощью телефона.



Страх небольшой есть — так много заражённых в мире! Конечно, переживаю за них, за врачей, которые трудятся так много, не спят ночами. Но я сейчас с семьёй, они — моя поддержка и опора, с ними мне спокойнее», — приводит слова Вадеевой «Р-Спорт».