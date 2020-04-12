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Вадеева учится играть на фортепьяно на карантине

Вадеева учится играть на фортепьяно на карантине
Баскетбол / Сборная России 0

Капитан сборной России по баскетболу и игрок УГМК Мария Вадеева рассказала, как она проводит время в условиях карантин.

«Я провожу карантин на даче со своими близкими. Утро всегда начинаю с зарядки — провожу её в прямом эфире в „Инстаграме“. У меня всегда была мечта научиться играть на фортепьяно, у нас есть дома синтезатор, и я решила: почему бы не учиться играть сейчас? Мой дедушка учился в музыкальной школе и учит меня играть на синтезаторе. Также читаю книжки, смотрю фильмы и сериалы, а ещё дополнительно занимаюсь английским.

Я не скучаю, потому что нахожусь со своей семьёй. Конечно, хочется встретиться с кем-нибудь из друзей, но, к сожалению, нельзя, поэтому общаюсь с ними с помощью телефона.

Страх небольшой есть — так много заражённых в мире! Конечно, переживаю за них, за врачей, которые трудятся так много, не спят ночами. Но я сейчас с семьёй, они — моя поддержка и опора, с ними мне спокойнее», — приводит слова Вадеевой «Р-Спорт».

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