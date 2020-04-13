НБА возобновит сезон не раньше, чем через 25 дней после разрешения властей

Национальная баскетбольная ассоциация планирует возобновить сезон за 25 дней, сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст. Сообщается, что в план включены 11 дней индивидуальных тренировок и 14 дней тренировочных лагерей.

Ранее стало известно, что НБА хочет отложить драфт новичков как минимум до августа.

Напомним, 12 марта в НБА из-за риска распространения коронавируса приняли решение приостановить регулярный чемпионат. У центрового «Юты Джаз» Руди Гобера и его напарника Донована Митчелла уже было диагностировано опасное заболевание.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 12 апреля коронавирусом в мире заразились более 1,8 млн человек. Умерло более 113 тыс. заразившихся, ещё около 400 тыс. выздоровело.