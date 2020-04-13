Руди Гобер рассказал о смертельных угрозах после заражения коронавирусом

Баскетболист клуба «Юта Джаз» Руди Гобер сообщил, что получал смертельные угрозы после того, как у него выявили коронавирус.
«Я получал смертельные угрозы. Я подумал, что должен подождать, пока это пройдёт. В то время было много страха из-за этого вируса. Помните, что на момент постановки диагноза в США ещё не было пандемии. Сегодня это уже не так. Эта новость была для меня шоком. НБА была первой крупной лигой, которая закрылась. Великий человек Адам Сильвер действовал быстро и хорошо», — приводит слова Гобера sport24.lefigaro.fr.
Напомним, именно Гобер стал первым игроком в лиге, у которого был диагностирован коронавирус. После этого сезон в НБА был приостановлен.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 114 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 421 тыс.
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