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Игрок НБА Гобер, показательно трогавший микрофоны в пресс-зоне, сожалеет о своём поступке

Игрок НБА Гобер, показательно трогавший микрофоны в пресс-зоне, сожалеет о своём поступке
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер признался, что сожалеет об инциденте с микрофонами. 9 марта он посмеялся над паникой из-за пандемии. Гобер в шутку потрогал все микрофоны и рекордеры журналистов на пресс-конференции после вопроса об опасности COVID-19.

Напомним, именно Гобер стал первым игроком в НБА, у которого был диагностирован коронавирус. После этого сезон в лиге был приостановлен.

«Я из тех людей, кто постоянно пытается шутить. Кто меня знает, тот поймёт. Когда я трогал те микрофоны, это выглядело действительно плохо. Но всё дело в восприятии. Я был похож на человека, которому плевать на жизни других людей», — приводит слова Гобера журналист Эрик Уолден в «Твиттере».

Гобер также рассказал, что получал смертельные угрозы после того, как у него выявили коронавирус.

Руди Гобер рассказал о смертельных угрозах после заражения коронавирусом
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