Игрок НБА Гобер, показательно трогавший микрофоны в пресс-зоне, сожалеет о своём поступке

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер признался, что сожалеет об инциденте с микрофонами. 9 марта он посмеялся над паникой из-за пандемии. Гобер в шутку потрогал все микрофоны и рекордеры журналистов на пресс-конференции после вопроса об опасности COVID-19.
Напомним, именно Гобер стал первым игроком в НБА, у которого был диагностирован коронавирус. После этого сезон в лиге был приостановлен.
«Я из тех людей, кто постоянно пытается шутить. Кто меня знает, тот поймёт. Когда я трогал те микрофоны, это выглядело действительно плохо. Но всё дело в восприятии. Я был похож на человека, которому плевать на жизни других людей», — приводит слова Гобера журналист Эрик Уолден в «Твиттере».
Гобер также рассказал, что получал смертельные угрозы после того, как у него выявили коронавирус.
- 13 апреля 2020
-
10:16
-
09:00
-
06:58
-
00:57
- 12 апреля 2020
-
23:47
-
22:37
-
21:54
-
20:36
-
19:48
-
18:52
-
17:11
-
16:22
-
15:26
-
13:58
-
12:47
-
11:40
-
10:54
-
09:42
-
07:37
-
05:50
-
00:34
- 11 апреля 2020
-
23:50
-
22:59
-
21:31
-
20:51
-
19:33
-
18:23
-
17:42
-
17:36
-
15:47
-
14:49
-
12:59
-
11:49
-
10:04
-
09:30