Президент БК «Парма»: в следующем году выступим либо в Лиге чемпионов, либо в Кубке ФИБА

Президент баскетбольного клуба «Парма» Сергей Богуславский подвёл итоги выступления пермского коллектива в минувшем сезоне, а также рассказал о планах на будущее.



«Задача на сезон выполнена. Результат даст нам шанс выступить в следующем году в еврокубке. В российской классификации мы шестые. Поэтому выступим либо в Лиге чемпионов, либо в Кубке ФИБА. Надеюсь, в баскетбольном мире всё будет хорошо. В будущее я смотрю с оптимизмом.



Думаю, прогресс очевиден. Начало сезона не задалось: были проблемы с разыгрывающими. Саша Платунов получил травму. Команду покинули Арнетт Моултри и Тони Карр. Сделали выводы, провели собрание с командой и после Нового года всё то, что мы закладывали в начале сезона, получилось. К сожалению для нас, чемпионат закончился раньше. Мы планировали выходить в плей-офф и «пошуметь» там.



Сейчас стало поспокойнее. Две недели назад постоянно приходила противоречивая информация. Ориентировались на позицию лиги, что будем доигрывать сезон. Для того чтобы выполнить те задачи, которые стояли перед клубом, старались поддерживать тренировки. А после завершения сезона игроки вернулись домой и ушли на карантин. Наши русские ребята здесь, на самоизоляции. В Перми остались Максим Григорьев, Артём Забелин. Главное, что нам нужно сейчас — понимание того, как будет проходить чемпионат в следующем году. Пока никто не знает, как это будет выглядеть. Все находятся в режиме ожидания.



Что будет в новом сезоне? Мы точно сохраним наш тренерский штаб. У нас долгосрочные контракты. К тому же мы ведём переговоры с игроками. Хотим, чтобы минимум на 60% сохранился тот состав, который у нас был в этом сезоне», — приводит слова Богуславского Newsko.



Напомним, что РФБ ещё не утвердила итоговую классификацию чемпионата России после досрочного завершения сезона.