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Чемпион НБА Джереми Лин пожертвует $ 500 тыс. на борьбу с коронавирусом

Чемпион НБА Джереми Лин пожертвует $ 500 тыс. на борьбу с коронавирусом
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА в составе «Торонто Рэпторс» Джереми Лин сделает вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Баскетболист пожертвует $ 500 тыс. организации Direct Relief and Feeding America, которая ведёт борьбу с последствиями пандемии.

Ранее Лин уже выделял средства на аналогичные цели. Так, спортсмен жертвовал $ 100 тыс. в пользу детского фонда ООН UNICEF в США. Ранее Лин перечислил 1 млн китайских юаней на закупку медоборудования в городе Ухане (Китай), откуда и начал распространяться коронавирус.

Чемпионат НБА прервался 11 марта, после того как форвард «Юты Джаз» Руди Гобер прошёл положительный тест на COVID-19. С тех пор вирус остановил почти все спортивные мероприятия по всему миру.

По последним данным, от коронавируса скончалось более 115 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 433 тыс. В России известно о 18 328 случаях заражения. 1470 человек выздоровело, 148 скончалось.

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