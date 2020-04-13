«Сегодня шансов заиграть не было бы даже у Кириленко». Баранова — о засилье легионеров

Бывшая российская баскетболистка Елена Баранова, ставшая победительницей Олимпийских игр 1992 года в составе сборной СНГ, поделилась мнением о текущей ситуации в российском баскетболе.
«Баскетбол – олимпийский вид спорта. И если такое случилось, я бы предложила ОКР и Минспорта подумать – что происходит в федерации, в чём проблемы? Почему в СССР, да и недавно в России была такая сильная сборная? Потому что вся система была государственная, а если государство даёт деньги на подготовку, то оно имеет право и спросить, кого готовят и как. Почему у вас дети из спортшкол не могут добраться до сборной? Я могу сказать, что проблема в развитии, например, у ребят сейчас в возрасте от 18 до 20 лет, у девушек – от 16 до 18, потому что они не начинают играть на высоком уровне. В эти годы надо просто играть, получать время. Если бы в своё время того же Алексея Шведа не отдали в аренду из ЦСКА, где он протирал штаны на лавке – сейчас бы не было того Шведа, что мы знаем. Он бы не заиграл, сидя в запасе. Сегодня шансов заиграть не было бы даже у Кириленко.
Причина, прежде всего, в иностранных легионерах. Иностранцы – заработок для агентов, тренеров, руководителей клубов, наших «эффективных менеджеров». И зачастую выходит, что к нам приезжают баскетболисты не самого высокого уровня, но на невероятные контракты. Смотришь Единую лигу, а там какой-нибудь американец делает по семь потерь за игру. У нас бы такого даже в команду не взяли, а теперь он миллионы получает. А те ребята, которых мы сами готовим, сидят на скамейке», — приводит слова Барановой «Команда России».
- 13 апреля 2020
-
19:15
-
18:23
-
16:50
-
14:33
-
13:32
-
11:47
-
10:16
-
09:00
-
06:58
-
00:57
- 12 апреля 2020
-
23:47
-
22:37
-
21:54
-
20:36
-
19:48
-
18:52
-
17:11
-
16:22
-
15:26
-
13:58
-
12:47
-
11:40
-
10:54
-
09:42
-
07:37
-
05:50
-
00:34
- 11 апреля 2020
-
23:50
-
22:59
-
21:31
-
20:51
-
19:33
-
18:23
-
17:42
-
17:36