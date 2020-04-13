«Сегодня шансов заиграть не было бы даже у Кириленко». Баранова — о засилье легионеров

Бывшая российская баскетболистка Елена Баранова, ставшая победительницей Олимпийских игр 1992 года в составе сборной СНГ, поделилась мнением о текущей ситуации в российском баскетболе.

«Баскетбол – олимпийский вид спорта. И если такое случилось, я бы предложила ОКР и Минспорта подумать – что происходит в федерации, в чём проблемы? Почему в СССР, да и недавно в России была такая сильная сборная? Потому что вся система была государственная, а если государство даёт деньги на подготовку, то оно имеет право и спросить, кого готовят и как. Почему у вас дети из спортшкол не могут добраться до сборной? Я могу сказать, что проблема в развитии, например, у ребят сейчас в возрасте от 18 до 20 лет, у девушек – от 16 до 18, потому что они не начинают играть на высоком уровне. В эти годы надо просто играть, получать время. Если бы в своё время того же Алексея Шведа не отдали в аренду из ЦСКА, где он протирал штаны на лавке – сейчас бы не было того Шведа, что мы знаем. Он бы не заиграл, сидя в запасе. Сегодня шансов заиграть не было бы даже у Кириленко.

Причина, прежде всего, в иностранных легионерах. Иностранцы – заработок для агентов, тренеров, руководителей клубов, наших «эффективных менеджеров». И зачастую выходит, что к нам приезжают баскетболисты не самого высокого уровня, но на невероятные контракты. Смотришь Единую лигу, а там какой-нибудь американец делает по семь потерь за игру. У нас бы такого даже в команду не взяли, а теперь он миллионы получает. А те ребята, которых мы сами готовим, сидят на скамейке», — приводит слова Барановой «Команда России».