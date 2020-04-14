Вдова Брайанта опубликовала трогательный пост к годовщине последнего матча Коби в НБА

Ванесса Брайант, вдова легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, опубликовала пост, посвящённый годовщине последнего матча баскетболиста в НБА.
«Мой муж упорно работал на протяжении 20 лет. Он отдавал всего себя. Всё, чего он хотел, — провести время с нашими девочками, чтобы наверстать упущенное. Он хотел быть с ними вместе во время каждого важного момента в их жизни. У него в итоге было лишь 3 года и 9 месяцев после окончания карьеры.
У нас появились ещё две дочери, он выиграл Оскар, открыл студию Granity, стал автором бестселлера, тренировал команду Джианны. Она упорно работала, отдавалась этому все семь дней в неделю, как её папа. Я бы хотела вновь вернуться то утро, каждый день. Хотелось, чтобы 26 января у них была обычная игра. Жизнь действительно несправедлива. Всё это просто не имеет смысла», — написала вдова Брайанта в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Ванессы Брайант.
Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.
- 14 апреля 2020
-
00:10
- 13 апреля 2020
-
22:57
-
20:46
-
20:05
-
19:15
-
18:23
-
16:50
-
14:33
-
13:32
-
11:47
-
10:16
-
09:00
-
06:58
-
00:57
- 12 апреля 2020
-
23:47
-
22:37
-
21:54
-
20:36
-
19:48
-
18:52
-
17:11
-
16:22
-
15:26
-
13:58
-
12:47
-
11:40
-
10:54
-
09:42
-
07:37
-
05:50
-
00:34
- 11 апреля 2020
-
23:50
-
22:59
-
21:31
-
20:51