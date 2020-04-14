Вдова Брайанта опубликовала трогательный пост к годовщине последнего матча Коби в НБА

Ванесса Брайант, вдова легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, опубликовала пост, посвящённый годовщине последнего матча баскетболиста в НБА.

«Мой муж упорно работал на протяжении 20 лет. Он отдавал всего себя. Всё, чего он хотел, — провести время с нашими девочками, чтобы наверстать упущенное. Он хотел быть с ними вместе во время каждого важного момента в их жизни. У него в итоге было лишь 3 года и 9 месяцев после окончания карьеры.

У нас появились ещё две дочери, он выиграл Оскар, открыл студию Granity, стал автором бестселлера, тренировал команду Джианны. Она упорно работала, отдавалась этому все семь дней в неделю, как её папа. Я бы хотела вновь вернуться то утро, каждый день. Хотелось, чтобы 26 января у них была обычная игра. Жизнь действительно несправедлива. Всё это просто не имеет смысла», — написала вдова Брайанта в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Ванессы Брайант.

Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.