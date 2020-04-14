БК «Парма» продлила контракт с главным тренером Казисом Максвитисом
БК «Парма» продлила контрактное соглашение с главным тренером Казисом Максвитисом.
«Мы воспользовались опцией в контракте Максвитиса и продлили его соглашение. Тренер остаётся в команде на следующий сезон», — приводят слова генерального директора пермского клуба Александра Башминова «Известия».
Максвитис возглавил «Парму» в июне 2019 года, подписав контракт по схеме «1+1».
26 марта Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса. По итогам завершившего сезона «Парма» заняла пятое место в турнирной таблице.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,9 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 119 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 449 тыс.
Президент БК «Парма»: в следующем году выступим либо в Лиге чемпионов, либо в Кубке ФИБА
Читайте также
- 14 апреля 2020
-
07:00
-
00:10
- 13 апреля 2020
-
22:57
-
20:46
-
20:05
-
19:15
-
18:23
-
16:50
-
14:33
-
13:32
-
11:47
-
10:16
-
09:00
-
06:58
-
00:57
- 12 апреля 2020
-
23:47
-
22:37
-
21:54
-
20:36
-
19:48
-
18:52
-
17:11
-
16:22
-
15:26
-
13:58
-
12:47
-
11:40
-
10:54
-
09:42
-
07:37
-
05:50
-
00:34
- 11 апреля 2020
-
23:50
-
22:59
-
21:31
Партнерский контент