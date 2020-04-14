БК «Парма» продлила контракт с главным тренером Казисом Максвитисом

БК «Парма» продлила контрактное соглашение с главным тренером Казисом Максвитисом.

«Мы воспользовались опцией в контракте Максвитиса и продлили его соглашение. Тренер остаётся в команде на следующий сезон», — приводят слова генерального директора пермского клуба Александра Башминова «Известия».

Максвитис возглавил «Парму» в июне 2019 года, подписав контракт по схеме «1+1».

26 марта Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса. По итогам завершившего сезона «Парма» заняла пятое место в турнирной таблице.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,9 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 119 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 449 тыс.