Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

БК «Парма» продлила контракт с главным тренером Казисом Максвитисом

БК «Парма» продлила контракт с главным тренером Казисом Максвитисом
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

БК «Парма» продлила контрактное соглашение с главным тренером Казисом Максвитисом.

«Мы воспользовались опцией в контракте Максвитиса и продлили его соглашение. Тренер остаётся в команде на следующий сезон», — приводят слова генерального директора пермского клуба Александра Башминова «Известия».

Максвитис возглавил «Парму» в июне 2019 года, подписав контракт по схеме «1+1».

26 марта Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса. По итогам завершившего сезона «Парма» заняла пятое место в турнирной таблице.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,9 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 119 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 449 тыс.

Президент БК «Парма»: в следующем году выступим либо в Лиге чемпионов, либо в Кубке ФИБА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020