Владелец «Далласа» Марк Кьюбан предложил изменить драфт НБА

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан предложил внести изменения в драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Он считает целесообразным проводить процедуру не за два, а за три или четыре раунда.



«Мне бы хотелось, чтобы драфт расширился с двух раундов до трёх или четырёх. Так мы дадим больше вариантов и возможностей молодым игрокам. Увеличьте количество раундов. Дайте парням больше вакантных мест.



Кроме того, почему бы не позволить участникам драфта, которых не выберут клубы, вернуться в университет?» – сказал Кьюбан в подкасте Coffee With Cal.

НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.