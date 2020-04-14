«Парма» хочет сохранить в составе Юшкявичюса, Григорьева, Забелина и Мейериса

Генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов сообщил, что в команде попытаются удержать ведущих баскетболистов, чьи контракты были рассчитаны до конца сезона-2019/2020. Речь идёт об Адасе Юшкявичюсе, Максиме Григорьеве, Артёме Забелине и Марексе Мейерисе.
«Мы ведём переговоры со всеми вышеперечисленными игроками. Насколько они окажутся успешными, говорить пока рано. Надо немного подождать. Но, безусловно, у нас есть желание оставить ребят, которые смогли ярко проявить себя», — приводят слова Башминова «Известия».
Ранее стало известно, что пермский клуб продлил контракт с главным тренером Казисом Максвитисом.
26 марта Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса. По итогам завершившего сезона «Парма» заняла пятое место в турнирной таблице.
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