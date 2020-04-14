Ника Барич сомневается, продлевать ли контракт с ЖБК «Динамо» из-за коронавируса

Одна из лучших баскетболисток курского «Динамо» Ника Барич, контракт которой с клубом истечёт грядущим летом, призналась, что сомневается в целесообразности подписывать новое соглашение прямо сейчас.



«У меня есть новый контракт на столе. Я ещё не подписала его. Жду, когда что-то раскроется из-за коронавируса, что это будет означать с экономической точки зрения», — приводит слова Барич группа болельщиков ЖБК «Динамо» во «ВКонтакте».



Барич — первая представительница Словении, задрафтованная клубом ВНБА. Лучшая молодая баскетболистка Европы 2010 года по версии ФИБА Европа.



В сезоне-2019/2020 разыгрывающая вошла в тройку лучших игроков курского «Динамо» по голевым передачам. Всего их у неё 109 за сезон: 57 в Евролиге и 52 в чемпионате России.