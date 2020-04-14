Защитник ЦСКА Кулагин — о коронавирусе: оптимистично смотрю в будущее

Защитник ЦСКА Михаил Кулагин рассказал, как поддерживает форму после досрочного завершения сезона в Единой лиге ВТБ из-за пандемии коронавируса.
«Пока не было ясности с лигой, в клубе был разработан специальный режим индивидуальных тренировок дома — под контролем как врачей, так и тренера по физподготовке. Конечно, непривычно, но воспринимал это как предсезонные сборы, где практически все тренировки без мяча. В общем, старался быть готовым к возможному продолжению сезона. А когда объявили о его прекращении — с одной стороны, немного «выдохнул», что-то стало понятнее, но с другой — появились новые вопросы. Лига приняла решение, и клубы с ним согласились. Здоровье важнее всего, поэтому я соблюдаю указания врачей и оптимистично смотрю в будущее.
Как провожу дни в самоизоляции? Общаюсь с друзьями и роднёй по телефону, читаю книги, индивидуально тренируюсь и не впадаю в панику. Стараюсь быть активным, неунывающим и поддерживать такие же эмоции у своих близких», — приводит слова Кулагина «Матч ТВ».
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