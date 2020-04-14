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Бывший защитник ЦСКА Нандо де Коло включён в команду десятилетия Евролиги

Бывший защитник ЦСКА Нандо де Коло включён в команду десятилетия Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Бывший защитник московского ЦСКА Нандо де Коло включён в символическую команду десятилетия (с 2010 по 2020 год) баскетбольной Евролиги, сообщает пресс-служба турнира. В голосовании участвовали болельщики, журналисты, игроки и главные тренеры клубов.

Де Коло выигрывал Евролигу в 2016 и 2019 годах в составе ЦСКА. В 2016 году французский баскетболисты был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» турнира. С лета 2019 года Нандо выступает за турецкий «Фенербахче».

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Euroleague.

Ранее в символическую сборную Евролиги по итогам десятилетия были включены форвард ЦСКА Кайл Хайнс и экс-защитник армейцев Милош Теодосич.

Бывший игрок ЦСКА Теодосич включён в команду десятилетия Евролиги
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