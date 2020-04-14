Николо Мелли: не смейтесь, но на тренировках я ставил Зайону Уильямсону блок-шоты
Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Николо Мелли признался, что во время тренировок он пытается ставить блок-шоты напарнику по команде Зайону Уильямсону. По его словам, иногда это у него даже получается.
«Никто мне не верит, но во время тренировок я ставил ему блок-шоты. Конечно, он часто забивал через меня, но я ставил ему блок-шоты. Не смейтесь, я делал это.
Зайон Уильямсон совсем не толстый. У него меньше жировой массы, чем у меня. Этот парень отличается от других. Он совершенно не толстый и у него атлетичное телосложение. Никогда прежде не видел такого атлетизма", — приводит слова итальянца Eurohoops.
Напомним, Зайон Уильямсон — первый номер драфта НБА 2019 года. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы.
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