«Майами» попробует заполучить Гобера или Митчелла

Руководство «Майами Хит» намерено предпринять попытку подписания контракта с одним из игроков «Юты Джаз». Во Флориде изучают возможность приобретения центрового Руди Гобера или защитника Донована Митчелла, сообщает Sun Sentinel.
Таким образом, в «Майами» попробуют воспользоваться трещиной в отношениях между лидерами «Юты». О проблемах между Руди Гобером и Донованом Митчеллом стало известно недавно. Неприязнь возникла после того, как французский центровой заразил Митчелла коронавирусом.
До этого Гобер демонстративно пренебрегал мерами безопасности, что и разозлило Митчелла. Именно после заражения игроков «Юты» в НБА решили приостановить сезон.
Отметим, что прямых доказательств того, что именно Гобер заразил Митчелла нет. Диагноз игрокам был поставлен с разницей в сутки.
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