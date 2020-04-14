«Майами» попробует заполучить Гобера или Митчелла

Руководство «Майами Хит» намерено предпринять попытку подписания контракта с одним из игроков «Юты Джаз». Во Флориде изучают возможность приобретения центрового Руди Гобера или защитника Донована Митчелла, сообщает Sun Sentinel.

Таким образом, в «Майами» попробуют воспользоваться трещиной в отношениях между лидерами «Юты». О проблемах между Руди Гобером и Донованом Митчеллом стало известно недавно. Неприязнь возникла после того, как французский центровой заразил Митчелла коронавирусом.

До этого Гобер демонстративно пренебрегал мерами безопасности, что и разозлило Митчелла. Именно после заражения игроков «Юты» в НБА решили приостановить сезон.

Отметим, что прямых доказательств того, что именно Гобер заразил Митчелла нет. Диагноз игрокам был поставлен с разницей в сутки.