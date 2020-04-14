Де Коло раскритиковал Евролигу за желание возобновить сезон
Защитник «Фенербахче» Нандо де Коло не в восторге от желания руководства Евролиги доиграть сезон. По словам француза, решение о возобновлении регулярного чемпионата будет «непоследовательным».
«Я вижу, что Евролига постоянно продолжает повышать возможность возобновления сезона. На мой взгляд, это непоследовательное решение. Я понимаю, что могут возникнуть экономические трудности, но в первую очередь необходимо думать об игроках. В этой ситуации важнее всего здоровье», — приводит слова де Коло La Voix du Nord.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон Евролиги приостановлен на неопределённый срок. На момент приостановки в турнире было проведено 28 туров. В таблице лидирует «Анадолу Эфес», «Фенербахче» занимает восьмое место.
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