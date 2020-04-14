Группа поддержки «Химок» приняла участие в челлендже, выступив для болельщиков онлайн

Группа поддержки баскетбольного клуба «Химки» приняла участие в челлендже под названием «Поцелуй». Его суть состоит в организации командного танца онлайн.
Девушки из группы поддержки «Химок» получили вызов от группы «Нижнего Новгорода» и сумели поставить танец, использовав композицию популярной группы Litlle Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе Евровидения в 2020 году.
«Даже удалённо на карантине и находясь в разных городах нашей большой страны, «Химки Дэнсерс» готовы радовать всех весёлыми танцами. Мы принимаем эстафету — танцевальный челлендж «Поцелуй» от красоток из «Нижнего Новгорода» и передаём в Красноярск», — говорится в сообщении, сопровождающем ролик.
Соответствующее видео можно посмотреть также на странице группы поддержки «Химок» в «Инстаграме».
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