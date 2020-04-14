Сербская лига может возобновить сезон 1 июня
Руководство Сербской лиги рассматривает вариант с возобновлением регулярного чемпионата 1-2 июня, сообщает Eurohoops. При этом тренировочный процесс предлагается возобновить 10 мая. Таким образом, команды получат три недели на подготовку к рестарту первенства.
По сведениям источников, соответствующее предложение было разослано всем участникам турнира.
Указывается также, что при такой схеме плей-офф будет сыгран в июле, но решающие стадии этой части соревнований пройдут через месяц после перерыва.
Напомним, из-за пандемии коронавируса соревнования по всему миру приостановлены. В Сербии на сегодняшний день зарегистрировано чуть более 4 тысяч случаев заражения новым видом коронавируса, 85 из них стали смертельными.
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