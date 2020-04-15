Звезда «Детройта» Билл Лэймбир рассказал, почему лучший игрок НБА Леброн, а не Джордан

Легенда «Детройт Пистонс» Билл Лэймбир рассказал, почему считает форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса лучшим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации.



«Я могу открыто заявить, что Леброн Джеймс лучший игрок в истории баскетбола. Рост – 203 сантиметра, вес – 113 килограммов, бежит словно ветер, прыгает до потолка. И что самое главное, с первого дня, как он пришёл в НБА, он знал, как задействовать своих партнёров по команде, чтобы побеждать. Это то, чему Майклу Джордану пришлось долго учиться», – сказал Лэймбир в эфире First Take.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.



Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

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