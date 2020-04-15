«Химки» превратили своих игроков в героев популярных сериалов

Пресс-служба подмосковных «Химок» переделала несколько афиш популярных сериалов, заменив актёров на игроков клуба.



Алексей Швед, например, появился на афише комедийного ужастика «Рассвет», Девин Букер оказался на постере фантастического боевика «Видоизмененный углерод», а Крис Крамер заменил главного героя «Сынов анархии».

Фото доступны на официальной странице «Химок» в «Твиттере».

Фото доступны на официальной странице «Химок» в «Твиттере».

«Наши игроки, как и все, любят смотреть сериалы на досуге. Мы не составляли рейтинги их любимых киноработ, поскольку сейчас таких списков очень много. Наша пресс-служба решила сделать игроков героями любимых сериалов. Всем понравилось», — приводит слова медиадиректора «Химок» Ольги Крыловой «Подмосковье сегодня».



Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавируса объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона. На момент окончания турнира лидером в таблице были «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.